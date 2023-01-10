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İstanbul seferini yapan THY uçağı acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları(THY)'nın TK606 sefer sayılı Entebbe-İstanbul seferini yapan Airbus330-300 tipi yolcu uçağı kalkışından bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Entebbe'ye acil iniş yapan uçak, gecikmeli olarak İstanbul'a geldi.  

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İstanbul seferini yapan THY uçağı acil iniş yaptı

Uganda Entebbe Uluslararası Havalimanı’ndan 281 yolcusuyla sabah 07.30’ta havalanan THY’nin tarifeli uçağı, kalkıştan bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı.

Uçağın kokpit ekibi bunun üzerine Entebbe’ye geri dönüş kararı aldı. Uçakta yapılan kontrollerde herhangi bir soruna rastlanmadı.

Yaklaşık 3 buçuk saat rötar yapan THY uçağı 10.49’da Entebbe’den havalandı. TK606 sefer sayılı uçak 16.30 sıralarında İstanbul Havalimanı’na indi. (DHA)

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