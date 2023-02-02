“İstanbul Valisinin manevi oğluyum” diye dolandırıcılık yaptı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın manevi oğlu olduğunu söyleyerek yardımcı olacağı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli Erdal O. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Erdal O’nun şikayetçi Bekir Ş’ye Sarıyer’de teknesini sahile bağlaması konusunda yardımcı olabileceğini söyledi.

Bunun üzerine şikayetçi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın manevi oğlu olduğunu da söyleyerek para talep eden şüpheli Erdal O’ya 24 Kasım 2022’de banka hesabına üç parça halinde 9 bin 500 TL gönderdi. Şikayetçi Bekir Ş. 5 bin TL’yi de elden verdi ancak şüpheli, aldığı para karşılığında vaat ettiği hiçbir yardımı gerçekleştirmedi.

VALİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İddianamede, şüpheliyi tanımayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın avukatı aracılığıyla savcılığa şikayet dilekçesi sunduğu kaydedildi. İfadesi alınan şüpheli Erdal O’nun kendisini valinin manevi oğlu olarak tanıtmadığını belirterek suçlamaları reddettiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, şüphelinin hileli eylemleriyle şikayetçiyi aldattığı gerekçesiyle “Kamu görevlileriyle ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık” suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Erdal O., önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

DHA

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