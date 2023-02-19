İstanbul’a getirilen 8 bin 618 depremzede taburcu oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastamızdan 8 bin 618'i taburcu oldu” açıklamasını yaptı.

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Ali Yerlikaya, bugün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Kahramanmaraşlı merkezli ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından İstanbul'daki hastanelere sevk edilen depremzedeler hakkında bilgi verdi. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

“19.30 itibarıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'müzden alınan bilgilere göre; deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastamızdan 8 bin 618’i taburcu oldu. Hastalarımıza Allah’tan acil şifa diliyorum. Birlikte güçlüyüz.”

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