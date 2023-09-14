İstanbul’da 4 katlı binada kayma: Boşaltıldı!

Arnavutköy'de bulunan 4 katlı bir bina, yanındaki inşaat çalışmaları sırasında yaklaşık 10 santimetre kaydı. Güvenlik önlemi olarak bina tahliye edildi ve mühürlendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Arnavutköy’de Fatih Caddesi üzerinde yer alan bu 4 katlı binanın yanındaki inşaat sırasında yaklaşık 10 santimetrelik bir kayma yaşandı. Bu durumu fark eden bina sakinleri, hemen olayı polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik amacıyla binayı boşalttı ve ardından mühürledi. Yanındaki inşaat çalışmaları da geçici olarak durduruldu. Ekipler, olası tehlikeleri önlemek için çevreyi demir bariyerlerle kapattılar. Şu anda binada yapılan incelemeler devam ediyor.

“ÇATLAMA MEYDANA GELMEMİŞ”



Olayla ilgili bir esnaf, “Hafriyat çalışması sırasında binada yaklaşık 5 veya 6 santimetrelik bir çökme meydana geldi. Yan taraftaki inşaatın hafriyatı nedeniyle bu çökme yaşandı. Neyse ki dairelerde herhangi bir zarar görmemiş, çatlama meydana gelmemiş. Biz durumu fark edince hemen yetkililere bildirdik ve şu anda tedbir amaçlı olarak bina mühürlendi. Belediye, binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verecek, şu an için tedbir amaçlı mühürlendi.” açıklamasını yaptı. (DHA)

İlginizi Çekebilir İstanbul'da selde hasar alan 8 katlı bina boşaltıldı