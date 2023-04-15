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İstanbul’da 506 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 506 kilogram metamfetamin adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.

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İstanbul’da 506 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, yürütülen çalışmalar sonrası Beykoz ve Çatalca’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanırken ev ve araçlarda yapılan aramalarda; 104,5 kilo kristal halde ve 401,5 kilo likit halde olmak üzere toplamda 506 kilogram metamfetamin ele geçirilmiştir.

Şüpheliler, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. DHA

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