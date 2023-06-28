İstanbul’da 917 kişi hastanelik oldu

İstanbul'da kurban keserken yaralanan 917 kişiden 10'u ameliyat edildi.

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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bayram namazının ardından kurban kesen vatandaşlardan bazıları, bıçak ve satır gibi aletlerle yaralandı.

Yaralananların kimi yakınlarının yardımıyla kimi de ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere götürüldü.

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine başvuran 917 yaralının büyük kısmı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ağır yaralanan 10 kişiye ise cerrahi müdahale yapıldı. (AA)

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