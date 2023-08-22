İstanbul’da Ağustos ayında 2 bin 813 kişi uyuşturucu ticaretinden yakalandı

İstanbul Valiliği, Ağustos ayı içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonların sonucunu paylaştı. Buna göre Ağustos ayı boyunca yapılan operasyonlarda toplam 907 kilo 823 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 bin 813 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ağustos ayında uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. Valilik, yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarı ile gözaltına alınan şüphelilerin sayılarını paylaştı. Buna göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün 1- 22 Ağustos tarihleri arasında yürüttüğü 2 bin 361 farklı çalışmada 2 bin 813 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 155’i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Narkotik uygulamalarında ise toplamda 907 kilo 823 gram uyuşturucu madde, 570 bin 201 extacy aptagon hap, 18 bin 497 sentetik ecza, 296 kilo 763 gram kimyasal madde ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda ise 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu operasyonlarda 62 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin 53’ü mahkemece tutuklanıp 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere ait olduğu tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 80 kilogram metamfetamin, 32 kilogram eroin, 47 kilogram kokain, 165 kilogram skunk, 3 kilogram bonzai, 3 kilogram esrar, 11 bin uyuşturucu hap, 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonlarda ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen 84 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)