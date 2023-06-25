Abone Ol

İstanbul’da ambulans kazası

Bakırköy'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans devrildi. Kazada yaralanan ambulans şoförü hastaneye kaldırıldı. 

Yayınlanma: 11:05 - 25 Haziran 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

İstanbul, Bakırköy’de gerçekleşen kaza, dün saat 15.30 sıralarında Yeni Havalimanı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde giden otomobil sürücüsü şerit değiştirince, ambulans şoförü otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Ambulans şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans refüje çarparak devrildi.

Ambulans içinde bulunan hemşire yara almadan kurtulurken, ambulans şoförü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

“AMBULANS ŞOFÖRÜ YARALANDI”

Kazaya neden olan otomobilde bulunan Mahmut Çakır, “Biz yolda gidiyorduk ambulans önümüze atladı, atlayınca vurdu savruldu. Yana geçerken çarptı sıkıntı oldu. Ambulansta bir yaralı var, bizde sıkıntı yok. Ambulans şoförü yaralandı” dedi.  (DHA)

Ambulansa yol vermedi, durdurup sorduğu soru 'pes' dedirttiİlginizi ÇekebilirAmbulansa yol vermedi, durdurup sorduğu soru 'pes' dedirttiAmbulans kamyonete çarpıp alev aldı: 5 yaralıİlginizi ÇekebilirAmbulans kamyonete çarpıp alev aldı: 5 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bakırköy Haber hemşire istanbul kaza otomobil Polis Sağlık trafik
X Reklam