İstanbul’da asayiş uygulaması

İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 405 kişi yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 217 noktada 1795 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu ile 14.00-16.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması yaptı. İkinci aşamada ise umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren “Huzur İstanbul” uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 167 bin 665 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, 445 şüpheli ile 203 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı ve 405 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda 40 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 9 kurusıkı tabanca, 44 fişek, 1 kilo 460 gram uyuşturucu madde ile 150 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca, 392 halka açık yer denetlendi, 3 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı ve 24 kişi hakkında idari işlem uygulanarak 20 bin 275 lira idari para cezası kesildi. 21 bin 11 araç ve 666 motosiklet denetlendi, 978 araç ve 46 motosikletle ilgili işlem yapıldı ve 17 araç trafikten men edildi. Denetimlerde toplam 697 bin 17 lira para cezası uygulanırken, 5 yabancı uyruklu kişi geri gönderme merkezine teslim edildi. (AA)

İlginizi Çekebilir Adana’da 2 bin polisle asayiş uygulaması

İlginizi Çekebilir Ankara'daki asayiş uygulamalarında 362 zanlı tutuklandı