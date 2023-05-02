İstanbul’da bir baba, oğlunu öldürüp kayıplara karıştı

İstanbul Arnavutköy'de oturdukları evde oğluyla tartışan baba, silahla oğlunun başına ve göğsüne ateş ederek öldürdü. Polis, olayın ardından kayıplara karışan babanın yakalanması için çalışma başlattı.

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İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi Baysal Sokak’ta, eşinden ayrı yaşayan M.A., 23 yaşındaki oğlu Mutlucan Ateş ile beraber yaşıyordu. Baba ve oğlu arasında saat 19.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı ve evden silah sesleri duyuldu.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mutlucan Ateş’in başından ve göğsünden aldığı iki kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, cinayetin ardından kayıplara karışan M.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)