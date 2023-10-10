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İstanbul’da denizde ceset bulundu

İstanbul Maltepe'de deniz kenarındaki kayalıkların dibinde erkek cesedi bulundu.

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İstanbul’da denizde ceset bulundu

İstanbul Maltepe, Yalı Mahallesi’nde sahil kesimindeki kayalıkların dibinde bir kişiyi suda hareketsiz şekilde görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sahil şeridinde güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik ekipleri de hareketsiz duran kişiyi sudan çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde isminin Kudret Erdoğan (69) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)

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