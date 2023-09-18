İstanbul’da havaya ateş edip sosyal medyada paylaşan kişiler yakalandı

İstanbul Beylikdüzü'nde, trafikte havaya ateş edip o anları sosyal medyada paylaşan iki kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Beylikdüzü’nde bir otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü, trafikte rastgele havaya ateş etti. Şüpheliler, o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Görüntüleri izleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Motosikletli O.K. ve araç içerisinde havaya ateş eden B.S.S., ikamet ettikleri adreslerde yapılan baskında, olay sırasında kullandıkları kurusıkı tabancalar ile birlikte yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından serbest bırakılan şüphelilerden B.S.S.’ye ehliyesiz araç kullanmaktan 8 bin 190 lira ceza kesildi. (DHA)