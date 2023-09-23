İstanbul’da hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Şişli'de park halindeki kamyonete girerek 2 tabanca ve elektronik malzemeler çalan şüpheli Erdinç B. yakalandı. Daha önce benzer suçlardan 38 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Şişli’de polise başvuran mağdur N.H., park ettiği kamyonetten hırsızlık yapıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili yaptığı incelemede hırsızın bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini belirledi.

Görüntülerde bir süre aracın çevresinde dolaşan şüphelinin arka kapının camını zorlayarak açtığı, içerde bulunan 2 tabanca ve elektronik cihazları bir poşete koyarak çaldığı görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından kısa sürede kimliği tespit edilen şüpheli Erdinç B. yakalandı. Erdinç B.’nin daha önceden 38 suç kaydı olduğu tespit edildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)