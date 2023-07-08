Abone Ol

İstanbul’da huzur operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Huzur İstanbul Uygulaması" adı altında kentin birçok noktasında operasyon yaptı.

Yayınlanma: 22:36 - 08 Temmuz 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

İstanbul ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Polisler, Taksim Meydanı ve diğer uygulama noktalarında durdurulan araçları aradı, sürücü ve yolcuların kimliklerini kontrol etti.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyona uygulamaya polis helikopteri de destek verdi. (AA)

İstanbul yolunda trafiği kilitleyen kaza: Kilometrelerce kuyruk oluştuİlginizi Çekebilirİstanbul yolunda trafiği kilitleyen kaza: Kilometrelerce kuyruk oluştuİstanbul Barosu, Erdoğan'ın vergi artışına karşı harekete geçiyorİlginizi Çekebilirİstanbul Barosu, Erdoğan'ın vergi artışına karşı harekete geçiyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Emniyet istanbul operasyon ÖZEL HAREKAT Polis Taksim trafik uygulama
X Reklam