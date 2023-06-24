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İstanbul’da iki grup arasında silahlı kavga

Zeytinburnu'nda iki grup genç arasında yaşanan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuşurken, kavgaya karışanlardan biri belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı. 

Yayınlanma: 07:19 - 24 Haziran 2023 Güncellenme:
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Olay Zeytinburnu, Nuripaşa Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Gençler arasında yaşanan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

O esnada kavgaya karışanlardan biri belinden çıkardığı silahla gelişigüzel ateş etmeye başladı.

Kavgayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden mahalle sakinleri büyük bir korku yaşarken kavgaya karışanlardan şans eseri yaralanan olmadı.

İhbarlar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, ateş açan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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