İstanbul’da inşaat çalışması sırasında toprak kaydı… 4 katlı bina tahliye edildi

Bayrampaşa'da inşaat çalışması yapılan alanda toprak kayması meydana geldi. Tedbir amacıyla yan tarafta bulunan 4 katlı bina tahliye edildi. Sabah saatlerinde ise olay yerine gelen ekipler, binada incelemelerde bulundu.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Süleymanşah Caddesi’nde meydana geldi.

Yapımına inşaat yapımı için çalışmalara başlanılan alan da bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

Kaymanın yaşandığı alanın yan tarafında bulunan binadakiler çıkan sesin ardından koşarak dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Çaldıran Sokak’ta bulunan 4 katlı bir bina çökme riskine karşı tahliye edilerek mühürlendi.

İnşaatı yapan firma, kamyonlarla toprak taşıyarak inşaat alanını doldurdu. Sabah saatlerinde ise olay yerine gelen ekipler tahliye edilen binada inceleme yaptı.

“İSTİNAT DUVARI ÖRÜLMEMİŞ”

Bina sakini Özkan Altun, “İftara 7 dakika kala bir gürültü, bir patırtıyla toprak kaydı. Hızlı bir şekilde binayı tahliye ettik. Burada yapılan işlemlerin yanlış olduğunu gördük. Normalde bizim 1 buçuk metre bahçemiz var, 1 buçuk metrede yeni yapılacak olan inşaatın bahçesi olması gerekiyor. İstinat duvarı örülmemiş buraya, herhangi bir beton atılmamış buraya. Atılsa zaten burdaki toprağı tutacak. Beton atılmadığı için istinat duvarı yok burada. Fore kazık çakmadığı için, perde beton atmadığı için oldu. Buraya 50-60 kamyon hafriyat döktüler. Olay yaşandığında Malatya’dan gelen depremzede yakınlarımızla iftarı bekliyorduk” dedi. (DHA)