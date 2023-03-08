İstanbul’da, İranlı sahte polis, Sırp kadınları dolandırdı

İstanbul'da polis olduğunu söyleyerek durdurduğu Sırbistan uyruklu iki kadının parasını çalan İran uyruklu şüpheli yakalandı. Kadınlar, şüphelinin para istediği anları cep telefonuyla kaydetti. İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

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İstanbul’da geçtiğimiz günlerde Sırbistan uyruklu I.V. ve D.M. otomobiliyle giderken, bir kişinin kendilerini durduğu ardından pasaport kontrolü yapacağını söyleyerek paralarını çaldığı şikayetiyle emniyete başvurdu.

Hırsızlık Büro Amirliği olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, görüntülerdeki otomobilin kiralık olduğu ve otomobili kiralayan kişinin sahte pasaport kullandığı belirlendi. Kimliği belirlenen sahte polisin İran uyruklu Yasin M. (33) olduğu tespit edildi. Şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yasin M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan I.V. ve D.M, paralarının alındığı ve şüphelinin otomobiliyle kaçtığı anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde bir kişinin İngilizce olarak kadınlardan para istediği duyuluyor. (DHA)

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