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İstanbul’da IŞİD ve EL Kaide’ye para toplayan 6 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 09:50 - 09 Ağustos 2023 Güncellenme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ve El Kaide silahlı terör örgütlerine finansman sağlayan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından, 6 kişinin örgüt için sosyal medya platformları üzerinden para topladığı belirlendi. Şüphelilerin Sancaktepe, Arnavutköy, Sarıyer ve Sultanbeyli ilçelerindeki adreslerine dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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