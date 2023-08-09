İstanbul’da IŞİD ve EL Kaide’ye para toplayan 6 kişi gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ve El Kaide silahlı terör örgütlerine finansman sağlayan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmaların ardından, 6 kişinin örgüt için sosyal medya platformları üzerinden para topladığı belirlendi. Şüphelilerin Sancaktepe, Arnavutköy, Sarıyer ve Sultanbeyli ilçelerindeki adreslerine dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)