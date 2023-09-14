İstanbul’da korku dolu anlar: Eline silah alıp…
İstanbul Gaziosmanpaşa'da, korku dolu anlar yaşandı. Eline silah alıp yoldan geçen kişilere doğrultan 2 kişi mahalleliye dehşeti yaşattı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elinde silah bulunan kişinin ilçede yoldan geçenlere silah doğrulttuğuna ilişkin bir görüntünün sosyal medyadan paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
İKİSİ DE YAKALANDI
İnceleme sonucunda kimlikleri tespit edilen silahlı şüpheli S.Y. (19) ile yanında yürüyen T.B.E. (16) Karadeniz Mahallesi’nde polis ekiplerince yakalandı.
S.Y’nin adresinde yapılan aramada olayda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyette çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi. (AA)