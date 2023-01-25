İstanbul’da korkunç olay: Otoparkta kadına tekme tokat saldırdı

Beylikdüzü'nde eğlence mekanının otoparkında bir kişi, kadına tekme tokat saldırdı. Darbedilen kadın 'beni kurtarın' diye bağırırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Büyükşehir Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanın otoparkında gece saatlerinde bir kadınla tartışmaya başlayan kişi, bir süre sonra kadına tekme ve tokatla saldırdı.

Yere düşen kadının çığlıklarını duyan çevredeki bir kişi, şiddet uygulayan kişiyi sakinleştirmeye çalıştı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, darbedilen kadının yere düştüğü ve çevredeki bir kişinin araya girdiği görülüyor.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edilirken, darbedilen kadının ise şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DHA)