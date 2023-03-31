İstanbul’da kumar oynayan 25 kişiye 101 bin 375 lira ceza kesildi
İstanbul'da yapılan denetimlerde kumar oynadıkları anlaşılan 25 kişiye, 101 bin 375 lira idari para cezası uygulandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri koordinesindeki 126 ekip, kumar oynatıldığı belirtilen kent genelindeki adreslerde denetim yaptı.
Ekipler, 350 kahvehane, kafe ve derneklerde gerçekleştirdiği denetimlerde 3 bin 224 kişiyi inceleyip çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheliyi yakaladı.
Kumar oynayan 25 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 101 bin 375 lira idari para cezası uygulanan denetimlerde kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
Adreslerdeki aramalarda 2 kumar makinesi, 2 bin 780 lira, kumar oyunlarında kullanılan malzemeler ele geçirildi. (AA)