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İstanbul’da kumar oynayan 25 kişiye 101 bin 375 lira ceza kesildi

İstanbul'da yapılan denetimlerde kumar oynadıkları anlaşılan 25 kişiye, 101 bin 375 lira idari para cezası uygulandı.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri koordinesindeki 126 ekip, kumar oynatıldığı belirtilen kent genelindeki adreslerde denetim yaptı.

Ekipler, 350 kahvehane, kafe ve derneklerde gerçekleştirdiği denetimlerde 3 bin 224 kişiyi inceleyip çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheliyi yakaladı.

Kumar oynayan 25 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 101 bin 375 lira idari para cezası uygulanan denetimlerde kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Adreslerdeki aramalarda 2 kumar makinesi, 2 bin 780 lira, kumar oyunlarında kullanılan malzemeler ele geçirildi. (AA)

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