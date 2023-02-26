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İstanbul’da kumaş fabrikasında yangın

İstanbul Başakşehir'de kumaş fabrikasında kaynak yapıldığı sırada başladığı iddia edilen yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

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İstanbul’da kumaş fabrikasında yangın

Yangın, saat 16.30 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Er Sokak’ta bulunan tek katlı kumaş fabrikasında çıktı.

ÇALIŞANLAR KENDİNİ ZOR DIŞARI ATTI

Çatıda kaynak yapılırken kıvılcımların kumaşa sıçramasıyla başladığı iddia edilen yangını fark eden çalışanlar kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu. (DHA)

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