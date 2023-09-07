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İstanbul’da manganda terörüne ceza yağdı

İstanbul Pendik'te asker uğurlaması sırasında trafiği tehlikeye düşüren 8 sürücü kameraya yansıdı. Harekete geçen ekipler sürücülere ceza yağdırdı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün bazı sosyal medya platformlarında yayımlanan video içeriğindeki, asker uğurlaması esnasında “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “trafik güvenliğini tehlikeye düşürme” suçlarıyla ilgili çalışma yaptı.

HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Görüntüdeki araç ve motosiklet sürücülerini tespit eden ekipler, pompalı tüfekle havaya ateş açan İ.E.Ö’nün de aralarında bulunduğu 8 kişiyi yakaladı.

CEZA KESİLDİ

Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerince toplamda 10 bin 610 lira idari para cezası uygulanarak araçlar trafikten men edildi.

Sürücülerden 7’si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, şüpheli İ.E.Ö. “genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi” ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçlarından adliyeye sevk edildi. (AA)

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