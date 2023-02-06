İstanbul’da metro isyanı
Metro hattının Arnavutköy durağına ulaşan yaya yollarını su bastı. Görüntülere tepki gösteren CHP'li meclis üyesi Gencay Özkan, "Arnavutköy durağına gitmek isteyen yolcuların, adeta tekne kiralaması gerekiyor! Metroyu yaparken insanların nasıl ulaşacağınıda düşünürseniz iyi olur" diyerek bakanlığa seslendi.
İstanbul metrosunda Arnavutköy durağının çevresindeki yolun düzensiz olması tepki çekti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle metro durağının çevresindeki yol su birikintileri ve çamurla doldu. Görüntülere CHP Bahçelievler ilçe Meclis Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Gencay Özcan tepki gösterdi.
“YOLCULARIN ADETA TEKNE KİRALAMASI GEREKİYOR”
Görüntüleri paylaşıp Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na seslenen Özcan, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hizmete yeni açtığı İstanbul Havalimanı metrosunun, Arnavutköy durağına gitmek isteyen yolcuların, adeta tekne kiralaması gerekiyor! Metroyu yaparken insanların nasıl ulaşacağınıda düşünürseniz iyi olur. Biraz özen lütfen” dedi.