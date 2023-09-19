İstanbul’da motosikletli saldırganlar market önünde oturanlara ateş açtı

İstanbul Şişli’de motosikletli iki kişi, market önünde oturanlara ateş etti. Olayda yaralanan olmadı ancak park halindeki bir otomobile kurşun isabet etti.

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Şişli'de yaşanan olay dün saat 15.00 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi Arel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli iki kişi, sokakta birkaç tur attıktan sonra market önünde oturan iki kişiye silahla ateş etti. Saldırıya uğrayanlardan biri önce markete kaçtı, ardından buradan çıkarak kaçmaya başladı.

Motosikletli saldırganlar kaçan kişinin peşinden giderek ateş etmeye devam etti. Bir süre sonra motosikletli saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yaşanan kovalamaca sırasında seken bir kurşun, park halindeki otomobilin bagaj kapağını delip geçti; ön ve arka koltuğuna saplandı.

Yaralının olmadığı olayda soruşturma sürüyor.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamarasınca kaydedilen görüntülerde, olay yerine motosikletle gelen şüphelilerin silahla ateş etmesi ve marketin önünde oturan kişinin kaçmaya çalışması yer aldı. (DHA)