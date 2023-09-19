İstanbul’da motosikletli saldırı! Bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Zeytinburnu'nda motosikletli iki kişi, yol kenarında bekleyen iki kuzene silahla ateş açtı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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İstanbul Zeytinburnu’nda motosikletli iki kişi, yol kenarında bekleyen iki kuzene silahla ateş açtı. Saldırıda Nuri Y. hayatını kaybederken, Yusuf Y. yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beştelsiz Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletle ilerleyen iki kişi, yol kenarında bekleyen Nuri Y. ve Yusuf Y.’ye ateş açtı.

Saldırıda mermilerin isabet ettiği iki kuzen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Nuri Y. hayatını kaybederken, Yusuf Y. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırının ardından zanlıların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

KAMERAYA YANSIDI

Saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosikletle sokakta ilerleyen kasklı iki kişiden arkadakinin, yol kenarında duran Nuri Y. ile Yusuf Y’ye silahla ateş ettiği, daha sonra saldırganların hızla uzaklaştıkları, mermilerin isabet ettiği kuzenlerin ise yere yığıldıkları yer alıyor. (AA-DHA)