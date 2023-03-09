İstanbul’da okulda korkutan yangın
Büyükçekmece'de bir okulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken öğrenciler tahliye edildi.
Yenimahalle’de bulunan Kumburgaz Mehmet Erçağ Anadolu Lisesi’nin çatısı henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Dumanların binayı sarması üzerine okul yetkilileri öğrencileri tahliye ederek bahçeye çıkardı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Çatıda küçük çapta hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (AA)