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İstanbul’da okulda korkutan yangın

Büyükçekmece'de bir okulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken öğrenciler tahliye edildi.

Yayınlanma: 13:43 - 09 Mart 2023 Güncellenme:
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İstanbul’da okulda korkutan yangın

Yenimahalle’de bulunan Kumburgaz Mehmet Erçağ Anadolu Lisesi’nin çatısı henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Dumanların binayı sarması üzerine okul yetkilileri öğrencileri tahliye ederek bahçeye çıkardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Çatıda küçük çapta hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (AA)

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