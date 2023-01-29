İstanbul’da çocuklarını öldürüp, intihar etmişti… Yan yana toprağa verildiler
İstanbul Sancaktepe'de bir sitede ölü bulunan baba ile 3 çocuğunun cenazesi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde toprağa verildi.
Fatih Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi’nde bir sitede 27 Ocak’ta cansız bedenlerine ulaşılan baba M.A. ile 3 çocuğun cenazesi Şanlıurfa’ya getirildi.
Yakınları tarafından Ceylanpınar ilçesi kırsalındaki Yüksektepe Mahallesi’ne getirilen cenazeler, buradaki Yüksektepe Camide kılınan namazın ardından mahalledeki mezarlıkta yan yana defnedildi.
Sancaktepe’de 27 Ocak’ta bir siteye ihbar üzerine giden polis ekipleri, sitede çalışan baba M.A. ve 3 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaşmış, cenazeler Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edilmişti. (AA)