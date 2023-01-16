İstanbul’da ortalığın karıştığı kavga kamerada

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam markette kasiyer ve müşteri arasında başlayan tartışma sonrası kavga çıktı. Ortalığın karıştığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kavga dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi 1157. Sokak’ta bulunan bir markette yaşandı. İddiaya göre, bir müşteri ile kasiyer arasında banka kartında yetersiz bakiye nedeniyle tartışması çıktı.

Tartışma sonrası sinirlenen müşteri akraba ve arkadaşlarını da yanına alarak markete geldi. Gelenler ile market çalışanları arasında çıkan kavgada ortalık birbirine girdi.

POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kalabalık grubu dağıtırken biber gazı kullandı. 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kişide darp nedeniyle yaralanmalar oldu.

KAVGA KAMERADA

Kavga marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, markete gelen kalabalık grubun çalışanlarla kavga ettiği görülüyor. Ardından polisin gelip kavgaya müdhale ettiği kameraya yansıyor. (DHA)

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