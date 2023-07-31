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İstanbul’da otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

İstanbul Ataşehir D-100 Karayolu'nda otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Yayınlanma: 07:46 - 31 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Ataşehir’de kaza, saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu Bostancı mevkisinde meydana geldi.

Kadıköy istikametinde ilerleyen ve sürücüsü açıklanmayan otomobil, bilinmeyen nedenle sağ şeritte giden motosiklete çarptı.

Otomobilin çarptığı motosiklet metrelerce sürüklenirken, motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından motosiklet sürücüsünün cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobilin sürücüsü ise gözaltına alınarak İçerenköy Polis Merkezi’ne götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)

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