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İstanbul’da park halindeki lüks otomobil alev alev yandı

Fatih'de park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Söndürülen lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yayınlanma: 07:12 - 20 Ocak 2023 Güncellenme:
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Olay saat 03:30 sıralarında Silivrikapı Mahallesi İmam Mehmet Sokakta meydana geldi. İddiaya göre  otomobilde yangın çıktı.

Aracın yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek. (DHA)

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