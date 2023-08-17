Abone Ol

İstanbul’da parkta silahlı saldırı

Büyükçekmece'de park içerisinde yürüyüş yapan kişiye, motosikletle gelen kişi silahla ateş açtı. Saldırıda yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor. 

Yayınlanma: 10:59 - 17 Ağustos 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

İstanbul’da gerçekleşen olay, 15 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde Büyük Atatürk Parkında yaşandı. Park içerisinde yürüyüş yapan kişiyi takip eden motosikletli, yanında durarak silahla 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Kurşunların ayağına isabet ettiği kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.  (DHA)

Çay bahçesinde silahlı saldırıİlginizi ÇekebilirÇay bahçesinde silahlı saldırı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Atatürk istanbul Polis Sağlık saldırı salı silahlı saldırı
X Reklam