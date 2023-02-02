İstanbul’da sahte plaka operasyonu
İstanbul’da polis ekiplerince Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda, yetkisiz olarak basılan 250 plaka ele geçirildi.
Eyüpsultan, Yeşilpınar Mahallesi'nde bir adreste yetkisiz olarak plaka bulunduğu ihbarı alan polis adrese baskın düzenledi. “Resmi Belgede Sahtecilik” suçu kapsamında düzenlenen baskında, 250 çift plaka ele geçirildi. İşyeri sorumluları T.B. (25) ile N.B. (23) isimli iki kardeş yakalandı.
PLAKALAR ANKARA'DAN
Yapılan araştırmalarda, plakaların Ankara'dan otobüsle getirildiği, şüphelilerin sipariş usulü hazırlattıkları bu plakaları komisyon karşılığında kendi işyerlerinde paketleyerek müşterilerine kargoladıkları belirlendi.
APP PLAKA
Ele geçirilen plakaların “App” diye adlandırıldığı, standart dışı basıldığı belirtildi. Yetkisiz yerlerde basılan bu plakaların harf rakam boyutunun yada yazı karakterinin farklı olduğu ifade edildi.
SERBEST KALDILAR
Yetkisiz olarak bastırılan plakaları dağıtan şüphelilerden 2 şüpheliden N.B. işlemlerin ardından serbest kaldı. Kardeşi T.B. ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. T.B. adli kontrol hükmü uygulanarak serbest bırakıldı.