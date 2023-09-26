İstanbul’da servis minibüsü alev topuna döndü
İstanbul Ümraniye'de seyir halindeki servis minibüsünde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ancak minibüs kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Ümraniye Diyar Sokak üzerinde saat 18.30 sıralarında araç yangını meydana geldi. 34 LUB 672 plakalı servis minibüsünden dumanların yükseldiğini gören şoför Salih Erbay, aracını yolun kenarına çekti. Ancak kısa sürede alevler büyüyerek minibüsü adeta alev topuna dönüştürdü.
ELEKTRİK TELLERİNDE KOPMALAR OLDU
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, ancak minibüs kullanılamaz hale geldi. Alevlerin etkisiyle elektrik tellerinde de kopmalar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ekiplerin incelemesi devam ediyor. (DHA)