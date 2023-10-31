İstanbul’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul Avcılar'da çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

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Olay, Halide Edip Adıvar Caddesi’nde bulunan otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, M.A. ve C.Ş. ile ismi henüz bilinmeyen kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, M.A. ve C.Ş. silahla vuruldu.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, M.A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. C.Ş. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.Ş’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından M.A’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Saldırıyı öğrenenlerin yakınları otoparka akın etti. Çevik kuvvet polisi olay yerinde önlem alırken saldırıya uğrayanların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Polis, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (AA-DHA)