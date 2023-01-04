İstanbul’da silahlı kavga

İstanbul Ümraniye'de boşandığı eşinin evine gelen Ferhat Emre P., ile eski kayınbiraderi arasında tartışma çıktı. Tarafların birbirine ateş etmesiyle yaşanan silahlı kavgada eski kayınbirader hayatını kaybederken, Ferhat Emre P. 'nin eski baldızının sözlüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olan Ferhat Emre P. gözaltına alındı.

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Olay, saat 19.30 sıralarında Altınşehir Mahallesi Yeni Filiz Sokak’ta yaşandı. Ferhat Emre P., 2 yıl önce boşandığı eşinin yaşadığı 4 katlı binanın giriş katına geldi.

Ferhat Emre P.; eski baldızının sözlüsü Rüştü Can Ü.’nün, eski eşinin evine girip çıktığını fakat kendisinin gelemediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine Ferhat Emre P. ile eski kayınbiraderi Murat Polat arasında tartışma çıktı.

Taraflar evden çıkarak bina kapısının önüne geldi. Tartışmanın büyümesiyle eski kayınbirader Murat Polat elindeki silahla Ferhat Emre P.’ye ateş etti. Bunun üzerine Ferhat Emre P. ise Murat Polat’a ve Rüştü Can Ü.’ye ateş ederek karşılık verdi.

SİLAH KURUSIKI ÇIKTI

Ferhat Emre P. ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Yapılan olay yeri incelemelerinde 3 silah bulundu. Silahlardan 2’sinin kurusıkı olduğu belirlendi.

Başından vurulan Murat Polat, ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan Rüştü Can Ü. ise Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ağır yaralı Murat Polat (28) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat Polat’ın ailesi ve yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. (DHA)

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