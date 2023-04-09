İstanbul’da silahlı kavga kamerada

İstanbul Arnavutköy'de aralarında alacak verecek nedeniyle Emre Can D. ile Ramazan A. arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Emre Can D.'nin silahla vurularak yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 23.30 sıralarında Karlıbayır Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Emre Can D. ile Ramazan A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

SİLAH ÇEKTİ

Tartışma sonrası Ramazan A.’nın yaşadığı eve giden Emre Can D., sokakta tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Emre Can D. ve Ramazan A. birbirlerine silah doğrulttu. Ramazan A.’nın babası Hüseyin A.’nın da dahil olduğu kavgada Emre Can D., vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, yaralı Emre Can D. ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tartışma sırasında kavga başlıyor. Yere düşen bir kişiyi, başka bir kişi yumruklarken iki kadın gelerek tekme attığı görülüyor. Ardından başka bir kişi silahla havaya ateş açıyor. Polis ekipleri, kavgaya karışan Ramazan A. ve Hüseyin A.’yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. (DHA)

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