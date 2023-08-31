İstanbul’da silahlı saldırı: Kurşun yağdırdılar

İstanbul Beylikdüzü'nde seyir halindeki otomobile, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobilden silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otomobil sürücüsü Emre Bilaloğlu ağır yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Avcılar istikametine doğru seyir halindeki Emre Bilaloğlu’nun kullandığı 34 HCB 567 plakalı otomobile aynı yönde seyir halindeki bir otomobilde bulunan kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

ÇOK SAYIDA MERMİ İSABET ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Bilaloğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde otomobilde çok sayıda mermi izi olduğu öğrenildi.(DHA)

İlginizi Çekebilir Mardin'de evinde silahlı saldırıda öldü