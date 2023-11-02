İstanbul’da su krizi kapıya dayandı… Tasarruf çağrısı

İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, kentte yaşanan kuraklığa ve artan su tüketimine dikkat çekerek “Geleceğimiz için bireysel su tüketimimizi kısalım, suyumuzu tasarruflu kullanalım” dedi.

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İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 18.07'ye kadar düştü.

Kuraklık krizi ile karşıya olan İstanbul için İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

İstanbul genelinde günlük ortalama su tüketiminin geçen yıla göre yüzde 1,09 artarak 3 milyon 69 bin 473 metreküpe ulaştığına dikkat çeken Başa “Olağanüstü kurak bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde, geleceğimiz için bireysel su tüketimimizi kısalım, suyumuzu tasarruflu kullanalım” dedi.