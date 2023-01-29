İstanbul’da suç makinesi keşif yaparken böyle görüntülendi

Sultangazi'de cerrahi maskeli 2 kadın, apartmanların dış kapılarını kartla açarak içeri girdi. Apartmandaki katları tek tek gezen şüpheli 2 kadın, fark edilmeleri üzerine apartmandan ayrıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, kadınlardan birinin 31 ayrı suçtan, 105 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hamile olduğu için cezası ertelenen Pınar Ura, olduğu öğrenildi.

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Olay, Eski Habibler Mahallesi’nde meydana geldi. Son haftalarda apartmanlara dadanan cerrahi maskeli iki kadın, apartmanların dış kapılarını kartla zorlayarak içeri girdi.

Tüm katları tek tek dolaşan iki kadın, girdikleri iki farklı apartmanda, apartman sakinleri tarafından fark edildi.

Kadınlardan biri, hamile olduğunu ve kıyafet yardımı topladıklarını söyleyerek, yanındaki arkadaşı ile birlikte olay yerinden uzaklaştı.

O anlar güvenlik kameralarına yansırken, kadınlardan birinin girdiği evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 31 ayrı suçtan aranan ve hakkında 105 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 yaşındaki Pınar Ura olduğu ortaya çıktı.

Ura’nın, 15 Eylül 2022 tarihinde polis tarafından Zeytinburnu metro istasyonunda yakalandığı, çıkarıldığı mahkemece hamile olduğu gerekçesiyle cezasının ertelendiği öğrenildi.

Yaşananları anlatan apartman sakinlerinden İbrahim Can, şöyle konuştu:

*Bir gün önce bir tanesi gelip tüm zillere basıp gitmiş. Hemen ertesi gün bu iki kadın tekrar geliyor. Ellerinde kart olduğunu düşündüğümüz bir aletle kapıyı zorlayarak açmışlar.

*Önce apartmanın giriş bölümünü de kontrol ediyorlar, kimse var mı diye. Ondan sonra bildiğimize göre içeride tek tek o gün evde olmayan daireleri belirliyorlar, bakıyorlar. Evde olmayanlardan birinin kapısını zorlarken, merdivende daire sakini bir hanımefendiyle karşılaşıyorlar. Şüpheli hareketlerinden dolayı binada ‘ne yaptıkları’ sorulduğunda birisi, ‘Ben hamileyim, kıyafet toplamak, yardım toplamak için geldik’ diyorlar.

*Daha sonra hızla kaçıp gidiyorlar. Biz bu görüntüleri polise de verdik. Bugün sosyal medyadan ve internet sitelerinden de öğrendik ki bu insanların sabıkaları varmış. Burada birkaç binaya daha gitmişler.

*Birkaç komşumuzdan daha duyduk. Burada komşularımız da dikkatli olsun, güvenliklerini sağlasınlar.

*Bunlara herhalde aymaz hırsız derler. Apartman girişine önlem amaçlı güvenlik kamerası taktırdık hatta kocaman bir levha da astırdık fakat ciddiye almıyorlar, yapacaklarını yine yapıyorlar” dedi. (DHA)

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