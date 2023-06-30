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İstanbul’da taksi şoförü aracında ölü bulundu

İstanbul Zeytinburnu'nda, 62 yaşındaki taksi şoförü Cengiz Gülden aracında ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede kesik ya da darp izine rastlanmazken ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Yayınlanma: 15:29 - 30 Haziran 2023 Güncellenme:
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Topkapı alt geçidinde saat 12.00 sıralarında yürüyen bir kişi park halindeki takside şoförün hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü. Durumdan şüphelenen kişi polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri taksi şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede 62 yaşındaki Cengiz Gülden’e ait olduğu tespit edilen cesedin üzerinde kesik ya da darp izine rastlanmadı.

Gülden’in ölüm nedeninin incelenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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