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İstanbul’da tekstil atölyesinde yangın

İstanbul Küçükçekmece'de 6 katlı binanın üst katında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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İstanbul’da tekstil atölyesinde yangın

Küçükçekmece’de Mehmet Akif Mahallesi, Mehmetçik 1 Sokak’ta 6 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Tekstil atölyesinde belirlenemeyen nedenle çıkan alevler kısa sürede üst katı tamamen sardı.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Atölyede çalışanların ve çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle cadde araç ve yaya geçişlerine kapatılırken, atölyede çalışanlar tahliye edildi. Can kaybının olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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