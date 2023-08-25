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İstanbul’da terör örgütlerine operasyon: 8 şüpheli gözaltında

İstanbul’da IŞİD, HTŞ/FEC/ENC terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ali Selim YAMANLI
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İstanbul’da terör örgütlerine operasyon: 8 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, İstanbul'da belirlenen 5 ilçede 10 farklı adrese yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti için tehdit oluşturduğu, yabancı terörist savaşçı olduğu tespit edilen 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon ise sürüyor.

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