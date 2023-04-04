İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Beyoğlu'nda uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu satışı gerçekleştiren 27 şüpheli tespit edildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin evlerine operasyon yapıldı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 17 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)