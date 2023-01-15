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İstanbul’da yangın paniği

İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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İstanbul’da yangın paniği

Yangın, Yeşilova Mahallesi Fırat Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın çatısında çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı sararken, binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

ÇOK SAYIDA POLİS VE İTFAİYE ARACI SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevli yanan çatıya müdahale etti. Ekiplerin kısa süreli çalışması sonrası yangın söndürüldü. (DHA)

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