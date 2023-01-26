İstanbul’da yediemin otopark ve çekme ücretlerine zam

İstanbul'da yediemin otoparklarına çekilen araçların günlük park ve çekici ücretlerine yüzde 25 ile yüzde 60 arasına zam yapıldı.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısında “Yediemin Otoparklarına çekilerek muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi” görüşüldü.

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü, son belirlenen ücret tarifesiyle çekici gider maliyetlerini karşılayamamasından dolayı zarar ettiğini belirterek 2023 yılı için ücret artışı talep etti. Oybirliği ile kabul edilen teklif doğrultusunda ücretlere yüzde 25 ile yüzde 60 arasına zam yapıldı.

YENİ ZAMLI TARİFE

Buna göre; park yasağı ve park yasağı dışında 5 km'ye kadar çekme ücreti 250 TL'den 400 TL'ye çıkarıldı. 12 TL olan kilometre başı çekme ücreti 15 TL oldu.

Yediemin otoparklarda günlük motorlu bisiklet tarifesi 6.50 TL'den 10 TL'ye, 13 TL olan motosiklet park ücreti 20 TL'ye, 30 TL olan otomobil ücreti 40 TL'ye, 50 TL olan kamyonet, minibüs, arazi taşıtı ücreti 32 TL'den 50 TL'ye, 52 TL olan kamyon, otobüs, tır, iş makinesi ücreti 75 TL'ye, 78 TL'lik iş makineleri, römork ücreti 100 TL'ye yükseltildi.

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