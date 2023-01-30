İstanbul’daki suç örgütü operasyonunda 10 tutuklama

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerini çökertmek üzere çalışma başlattı.

Ekipler, Zeytinburnu ve Beşiktaş’ta farklı tarih ve zamanlarda suça karışan örgüt üyelerini tespit etti. Liderliğini yurt dışına kaçan Rahman K.’nın yaptığı örgüte, 27 Ocak Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yakalanan 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’, ‘Mala zarar verme’, ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Yağma-gasp-tehdit’ gibi suçlardan Bakırköy Adliyesi’ne gönderilen 15 şüpheliden 5’i adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakıldı, 10’u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Örgüte liderlik eden Rahman K. ise hâlâ yurt dışında firari durumda. DHA