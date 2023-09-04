İstanbul’daki tarihi Kurşunlu Han’da yangın
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan tarihi Kurşunlu Han'da yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Beyoğlu’nda bulunan tarihi Kurşunlu Han’da henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
DİZİ ÇEKİMİ YAPILMIŞ
Cadde üzerinde polis ekipleri tarafından önlem alınırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Zaman zaman dizi çekimlerinde kullanılan metruk handa çıkan yangında ölen yada yaralanan olmadı.
Handa gün içerisinde dizi çekimi yapıldığı öğrenildi. Yangının neden çıktığı yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek. (DHA)