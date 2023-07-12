İstanbul’un sahil ve parklarında sıcak hava yoğunluğu

Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine girerken, mega şehir İstanbul'da yaşayanlar parklara ve deniz kıyısına akın etti.

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İstanbul’da hava sıcaklığının artmasıyla vatandaşlar sahillerde ve parklarda yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul’da öğle vakti sıcaklık 32 derece olurken, hissedilen sıcaklık ise 36 derece ölçüldü.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar ve turistler, kent genelinde gölge alanlarda yoğunluğa neden oldu.

Birçok kişi serinlemek için parkları ve sahilleri tercih ederken, bazı kent sakinleri de güneşten korunmak amacıyla ağaçların altına ve kapalı mekanlara sığındı.



Sultanahmet Meydanı’na gelen vatandaşlarla turistlerin, çocuklarını bebek arabasına taktıkları güneşliklerle koruduğu görüldü.



Güneşli havayı fırsat bilip sahillere gelenlerden bazıları şemsiye altında dinlendi, bazıları da denize girerek serinledi, bir kısmı da sahilde piknik yaptı.