İşte Bodrum’daki su patlaklarının maliyeti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen su isale hattı patlamalarıyla ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (MUSKİ) yazılı açıklama yaptı. Açıklamada ana ishale hatları için bugüne kadar MUSKİ tarafından Devlet Su İşlerine 92,03 milyon TL ödeme gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen su isale hattı patlamaları nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (MUSKİ) yazılı açıklama yaptı.

“YAPILAN HATALAR DSİ'YE İLETİLDİ”

Açıklamada ana isale hatlarında projelendirme esnasında hatalar yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

*Son günlerde kamuoyuna sıkça konu olan Bodrum DSİ hatları ile ilgili kamuoyunu bir kez daha bilgilendirme gereği doğmuştur. Halen kullanılmakta olan CTP ana isale hatları 2012 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılarak işletmeye alınmıştır.

*2014 yılında Muğla'nın Büyükşehir statüsüne alınması üzerine söz konusu hatların MUSKİ Genel Müdürlüğüne devri gündeme gelmiş ve işlemler başlamıştır.

*Ancak bu süreçte MUSKİ tarafından yapılan incelemeler sonucunda; planlama esnasında nüfus ve su ihtiyacı tespitlerinin hatalı olduğu, projelendirme esnasında hatalar yapıldığı, basınç ve trafik yüküne dayanıklı olmayan ayrıca, DSİ'nin kendisinin yayımlamış olduğu genel teknik şartnameye dahi uygun olmayan boru seçimi yapıldığı ve imalatların fenni usul-esaslara uygun şekilde yapılmadığı belirlenerek hattın devralınacak durumda olmadığı gerekçesiyle gerekli yazışmalar ve hukuki süreç başlatılmış ve kesin kabulün yapılmaması gerektiği defaten resmi yazı ile DSİ'ye bildirilmiştir.

“DSİ'YE 92 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI”

*Açılan davaya istinaden 2 Aralık 2020 tarihinde bilirkişi incelemesi yapılmış ve bilirkişi raporunda açık olarak yapılan imalatın ve kullanılan malzemelerin uygun olmadığı belirtilmiştir.

*Süreç içerisinde Büyükşehir Belediyesi veya MUSKİ'nin kusurlu olduğuna dair herhangi bir bilgi, belge veya rapor bulunmamaktadır. Hukuki süreci devam eden ana ishale hatları için bugüne kadar MUSKİ tarafından Devlet Su İşlerine 92,03 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

*Sonuç olarak; Bodrum'da 2012 yılında Devlet Su İşleri tarafından yapılan ve bilirkişi raporuyla hatalı imalat olduğu belirlenen ana ishale hatları resmi olarak Büyükşehir Belediyemiz ve MUSKİ tarafından devralınamamış olup yalnızca vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla bakım ve onarımları hızla yapılmaktadır.

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